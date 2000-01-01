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Новосильцов Александр Васильевич

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Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1784

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Новосильцов Василий Александрович

Мать: Новосильцева Варвара Ермолаевна

Российская Империя
Рождение ребёнка
07.10.1818

Дочь: Варвара Александровна

Мать ребёнка: Новосильцова Прасковия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосильцов Василий Александрович

Мать ребёнка: Новосильцова Прасковия Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
чиновник
Смерть
1828
Российская Империя
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