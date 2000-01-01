Новосильцов Александр Васильевич
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1784
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Российская Империя
Рождение ребёнка
07.10.1818
Дочь: Варвара Александровна
Мать ребёнка: Новосильцова Прасковия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосильцов Василий Александрович
Мать ребёнка: Новосильцова Прасковия Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
чиновник
Смерть
1828
Российская Империя