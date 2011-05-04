Сухарь Лариса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1945
Дата смерти04.05.2011
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1945
Отец: Сухарь Михаил
Мать: Сухарь Домна Петровна
Рождение ребёнка
29.12.1966
Дочь: Кожушко Татьяна Валентиновна
Отец ребёнка: Кожушко Валентин Иванович
Рождение ребёнка
08.08.1981
Дочь: Кожушко Оксана Валентиновна
Отец ребёнка: Кожушко Валентин Иванович
Смерть
04.05.2011