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Сухарь Лариса Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1945

Дата смерти

04.05.2011

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1945

Отец: Сухарь Михаил

Мать: Сухарь Домна Петровна

Рождение ребёнка
29.12.1966

Дочь: Кожушко Татьяна Валентиновна

Отец ребёнка: Кожушко Валентин Иванович

Рождение ребёнка
08.08.1981

Дочь: Кожушко Оксана Валентиновна

Отец ребёнка: Кожушко Валентин Иванович

Смерть
04.05.2011
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