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Литвиненко Игорь Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1967

Отец: Литвиненко Виталий

Мать: Максименко Нина Пантелеевна

Рождение ребёнка
14.09.1993

Дочь: Литвиненко Татьяна Игоревна

Мать ребёнка: Литвиненко Елена Александровна

Рождение ребёнка
06.04.1996

Дочь: Литвиненко Ирина Игоревна

Мать ребёнка: Литвиненко Елена Александровна

Рождение ребёнка
09.03.2003

Сын: Литвиненко Виктор Игоревич

Мать ребёнка: Литвиненко Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвиненко Елена Александровна

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