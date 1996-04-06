Литвиненко Игорь Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1967
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1967
Отец: Литвиненко Виталий
Рождение ребёнка
14.09.1993
Дочь: Литвиненко Татьяна Игоревна
Мать ребёнка: Литвиненко Елена Александровна
Рождение ребёнка
06.04.1996
Дочь: Литвиненко Ирина Игоревна
Мать ребёнка: Литвиненко Елена Александровна
Рождение ребёнка
09.03.2003
Сын: Литвиненко Виктор Игоревич
Мать ребёнка: Литвиненко Елена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно