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Janzen (Classen) Margarete
Janzen (Classen) Margarete
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.08.1916
Дата смерти
2003
Пол
Женский
Отец
Classen Klassen Eduard
1887 г.р.
Мать
?
1889 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
16.08.1916
Отец:
Classen Klassen Eduard
Мать:
?
Смерть
2003
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