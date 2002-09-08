Юдаева (Соловьева) Ирина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдаева (Соловьева) Ирина Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1972

Дата смерти

08.09.2002

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1972

Отец: Соловьев Леонид Павлович

Мать: Поликарпова Галина Александровна

Рождение ребёнка
01.01.1990

Сын: Солнцев Кирилл Павлович

Отец ребёнка: Солнцев Павел Анатольевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рожден в род доме на Вавиловых
Развод
Неизвестно

Муж: Солнцев Павел Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солнцев Павел Анатольевич

Смерть
08.09.2002
Похоронена на Ковалевском кладбище (на электричке остановка "Ковалёво")
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