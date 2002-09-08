Юдаева (Соловьева) Ирина Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1972
Дата смерти08.09.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1972
Рождение ребёнка
01.01.1990
Отец ребёнка: Солнцев Павел Анатольевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рожден в род доме на Вавиловых
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.09.2002
Похоронена на Ковалевском кладбище (на электричке остановка "Ковалёво")