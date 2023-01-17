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Барабанов Сергей Петрович

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Место рождения

Горшуково, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

26.06.1900

Дата смерти

?.08.1942

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

Жена

1896 г.р.

Дети

1922 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1929 г.р.

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1900

Отец: Барабанов Пётр Петрович

Мать: Барабанова Наталья Григорьева

Горшуково, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Около 1921

Жена: Барабанова Мария Александровна

Горшуково, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Барабанов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Барабанова Мария Александровна

Горшуково, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.08.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барабанова Мария Александровна

Горшуково, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.12.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барабанова Мария Александровна

Горшуково, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
30.09.1929

Сын: Барабанов Пётр Сергеевич

Мать ребёнка: Барабанова Мария Александровна

Горшуково, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Работа или профессия
С 1935
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Служащий. Бухгалтер в Кинешемском городском лесничестве.
Место жительства
С 1935
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Отбывание наказания
Около 1937
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Полгода-год в Кинешемской исправительной колонии
Призыв на военную службу
06.09.1941
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Смерть
?.08.1942
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