Барабанов Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения26.06.1900
Дата смерти?.08.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1900
Бракосочетание
Около 1921
Рождение ребёнка
1922
Сын: Барабанов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Барабанова Мария Александровна
Рождение ребёнка
16.08.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Барабанова Мария Александровна
Рождение ребёнка
01.12.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Барабанова Мария Александровна
Рождение ребёнка
30.09.1929
Мать ребёнка: Барабанова Мария Александровна
Работа или профессия
С 1935
Служащий. Бухгалтер в Кинешемском городском лесничестве.
Место жительства
С 1935
Отбывание наказания
Около 1937
Полгода-год в Кинешемской исправительной колонии
Призыв на военную службу
06.09.1941
Смерть
?.08.1942