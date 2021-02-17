Тохтобин Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1956
Дата смерти17.02.2021
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1956
Рождение ребёнка
11.05.1990
Дочь: Канзычакова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Тохтобина Гульнара Макаровна
Рождение ребёнка
25.02.1994
Дочь: Тюдешева Карина Михайловна
Мать ребёнка: Тохтобина Гульнара Макаровна
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.02.2021