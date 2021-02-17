Тохтобин Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтобин Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1956

Дата смерти

17.02.2021

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1956

Отец: Тохтобин Михаил Егорович

Мать: Тохтобина Аксинья Борисовна

Рождение ребёнка
11.05.1990

Дочь: Канзычакова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Тохтобина Гульнара Макаровна

Рождение ребёнка
25.02.1994

Дочь: Тюдешева Карина Михайловна

Мать ребёнка: Тохтобина Гульнара Макаровна

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тохтобина Гульнара Макаровна

Смерть
17.02.2021
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