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Сидоров Антон Анатольевич

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Место рождения

город Комсомольск-на-Амуре, Россия

Дата рождения

05.10.1973

Дата смерти

07.08.2016

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1973

Отец: Сидоров Анатолий Анатольевич

Мать: скрыто настройками приватности

город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Рождение ребёнка
03.05.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Рождение ребёнка
05.12.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Похороны
07.08.2016
Комсомольск на Амуре, кладбище "Старт"
Смерть
07.08.2016
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