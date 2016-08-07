Сидоров Антон Анатольевич
Место рождениягород Комсомольск-на-Амуре, Россия
Дата рождения05.10.1973
Дата смерти07.08.2016
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1973
Отец: Сидоров Анатолий Анатольевич
Мать: скрыто настройками приватности
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Рождение ребёнка
03.05.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Рождение ребёнка
05.12.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Похороны
07.08.2016
Комсомольск на Амуре, кладбище "Старт"
Смерть
07.08.2016