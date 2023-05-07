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Девяткин Сергей Михайлович
Девяткин Сергей Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1946
Пол
Мужской
Отец
Девяткин Михаил Михайлович
1906 г.р.
Мать
Девяткина (Смирнова) Людмила Ивановна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец:
Девяткин Михаил Михайлович
Мать:
Девяткина Людмила Ивановна
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