Панна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.05.1932
Дочь: Денисова Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Денисов Григорий
Рождение ребёнка
17.04.?
Дочь: Денисова Валентина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисова Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисова Галина Григорьевна
Смерть
Неизвестно