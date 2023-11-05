Панна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанна

Панна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1932

Дочь: Денисова Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Денисов Григорий

Рождение ребёнка
17.04.?

Дочь: Денисова Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денисова Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денисова Галина Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close