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Агафонов Георгий Игнатьев

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Место рождения

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Агафонов Игнатий Фаддеев

Мать: Агафонова Степанида Назарова

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Смерть
Неизвестно
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