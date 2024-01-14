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Анненкова Феодосия Авраамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1890

Отец: Анненков АВРААМ Афанасиев

Мать: Анненкова МАРИЯ Петрова

Бракосочетание
24.10.1904 ст.

Муж: Голощепов Прокопий Емельянов

Рождение ребёнка
21.11.1905

Дочь: Голощепова Екатерина Прокопиева

Отец ребёнка: Голощепов Прокопий Емельянов

Рождение ребёнка
26.10.1907

Дочь: Голощепова Анастасия Прокопиева

Отец ребёнка: Голощепов Прокопий Емельянов

Рождение ребёнка
27.03.1910

Дочь: Голощепова Анна Прокопиева

Отец ребёнка: Голощепов Прокопий Емельянов

Бракосочетание
28.01.1918 ст.

Муж: Косьянов Иоанн Константинов

Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.10.1918

Дочь: Касьянова Клавдия Иоаннова

Отец ребёнка: Косьянов Иоанн Константинов

Рождение ребёнка
14.10.1918

Сын: Касьянов Андрей Иоанн

Отец ребёнка: Косьянов Иоанн Константинов

Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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