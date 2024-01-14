Анненкова Феодосия Авраамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1890
Отец: Анненков АВРААМ Афанасиев
Мать: Анненкова МАРИЯ Петрова
Бракосочетание
24.10.1904 ст.
Рождение ребёнка
21.11.1905
Дочь: Голощепова Екатерина Прокопиева
Отец ребёнка: Голощепов Прокопий Емельянов
Рождение ребёнка
26.10.1907
Дочь: Голощепова Анастасия Прокопиева
Отец ребёнка: Голощепов Прокопий Емельянов
Рождение ребёнка
27.03.1910
Дочь: Голощепова Анна Прокопиева
Отец ребёнка: Голощепов Прокопий Емельянов
Бракосочетание
28.01.1918 ст.
Рождение ребёнка
14.10.1918
Дочь: Касьянова Клавдия Иоаннова
Отец ребёнка: Косьянов Иоанн Константинов
Рождение ребёнка
14.10.1918
Отец ребёнка: Косьянов Иоанн Константинов
Смерть
Неизвестно