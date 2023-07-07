Петренко Роман Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетренко Роман Витальевич

Петренко Роман Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1975

Отец: не указан

Мать: Кагакова Людмила

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close