Лапаев Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапаев Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1981

Отец: не указан

Мать: Лагутина Вера Анатольевна

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