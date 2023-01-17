Бакулин Лаврентий Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1804 ст.
Дата смерти19.07.1844 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804 ст.
Отец: Бакулин Сергей Логинович
Мать: Рубцова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.
Сын: Бакулин Иван' Лаврентьевич
Мать ребёнка: - Зиновья Титовна
Рождение ребёнка
29.07.1833 ст.
Дочь: Бакулина Прасковья Лаврентьевна
Мать ребёнка: - Зиновья Титовна
Рождение ребёнка
28.02.1836 ст.
Дочь: Бакулина Евдокия Лаврентьевна
Мать ребёнка: - Зиновья Титовна
Рождение ребёнка
19.05.1837 ст.
Сын: Бакулин Иван Лаврентьевич
Мать ребёнка: - Зиновья Титовна
Рождение ребёнка
18.05.1840 ст.
Дочь: Бакулина Елена Лаврентьевна
Мать ребёнка: - Зиновья Титовна
Рождение ребёнка
04.06.1843 ст.
Сын: Бакулин Федор Лаврентьевич
Мать ребёнка: - Зиновья Титовна
Смерть
19.07.1844 ст.