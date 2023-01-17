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Бакулин Лаврентий Сергеевич

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Место рождения

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1804 ст.

Дата смерти

19.07.1844 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804 ст.

Отец: Бакулин Сергей Логинович

Мать: Рубцова Мария Ивановна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.

Сын: Бакулин Иван' Лаврентьевич

Мать ребёнка: - Зиновья Титовна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.07.1833 ст.

Дочь: Бакулина Прасковья Лаврентьевна

Мать ребёнка: - Зиновья Титовна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.02.1836 ст.

Дочь: Бакулина Евдокия Лаврентьевна

Мать ребёнка: - Зиновья Титовна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.05.1837 ст.

Сын: Бакулин Иван Лаврентьевич

Мать ребёнка: - Зиновья Титовна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.05.1840 ст.

Дочь: Бакулина Елена Лаврентьевна

Мать ребёнка: - Зиновья Титовна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1843 ст.

Сын: Бакулин Федор Лаврентьевич

Мать ребёнка: - Зиновья Титовна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
19.07.1844 ст.
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