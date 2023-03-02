Меркульева (Журавлева) Агафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеркульева (Журавлева) Агафия

Меркульева (Журавлева) Агафия

avatar

Место рождения

Россия, Тюменская Область, Куларово

Дата рождения

05.02.1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1782

Отец: Журавлев Тарас Спиридонов

Мать: Патрахин Ирина

Россия, Тюменская Область, Куларово
Рождение ребёнка
1807

Сын: Меркульев Василий

Отец ребёнка: Меркульев Николай

Рождение ребёнка
1810

Сын: Меркульев Михаил

Отец ребёнка: Меркульев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркульев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркульев Николай

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close