Меркульева (Журавлева) Агафия
Место рожденияРоссия, Тюменская Область, Куларово
Дата рождения05.02.1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1782
Отец: Журавлев Тарас Спиридонов
Мать: Патрахин Ирина
Россия, Тюменская Область, Куларово
Рождение ребёнка
1807
Сын: Меркульев Василий
Отец ребёнка: Меркульев Николай
Рождение ребёнка
1810
Сын: Меркульев Михаил
Отец ребёнка: Меркульев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меркульев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меркульев Николай
Смерть
Неизвестно