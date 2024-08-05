Иоанн Исидорович (Сидорович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Исидор Лукьянович
Мать: Марфа Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Филлиповна
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Наталья Иоанновна
Мать ребёнка: Марфа Филлиповна
Рождение ребёнка
1737
Сын: Автоном (Артамон) Иоаннович
Мать ребёнка: Марфа Филлиповна
Смерть
Неизвестно