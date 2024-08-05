Иоанн Исидорович (Сидорович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иоанн Исидорович (Сидорович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Исидор Лукьянович

Мать: Марфа Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Филлиповна

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Наталья Иоанновна

Мать ребёнка: Марфа Филлиповна

Рождение ребёнка
1737

Сын: Автоном (Артамон) Иоаннович

Мать ребёнка: Марфа Филлиповна

Смерть
Неизвестно

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