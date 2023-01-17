Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиМежду 1769 и 1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Андриан Антонович
Отец ребёнка: Антон Иванович
Рождение ребёнка
1752
Сын: Василий Антонович
Отец ребёнка: Антон Иванович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Степанида Антоновна
Отец ребёнка: Антон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1769 и 1775