Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

Между 1769 и 1775

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1715 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Андриан Антонович

Отец ребёнка: Антон Иванович

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Василий Антонович

Отец ребёнка: Антон Иванович

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Степанида Антоновна

Отец ребёнка: Антон Иванович

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Иванович

Место жительства
Неизвестно
Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1769 и 1775
Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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