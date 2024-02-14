Равилов Хусяин
Место рожденияс. Мочалей Горьковской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Равилов Сабир
Мать: Айша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саберов Мирфаиз Хусяинович
Мать ребёнка: Равилова Алимя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Равилова Алимя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Равилова Алимя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сабирова) Саря Хусяиновна
Мать ребёнка: Равилова Алимя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабиров Фатех
Мать ребёнка: Равилова Алимя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Равилова Алимя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Равилова Алимя
Рождение ребёнка
14.02.1923
Мать ребёнка: Равилова Алимя
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Равилова Алимя
Рождение ребёнка
1936
Сын: Сабиров Раис
Мать ребёнка: Равилова Алимя
Смерть
Неизвестно