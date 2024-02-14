Равилов Хусяин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Равилов Хусяин

Место рождения

с. Мочалей Горьковской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Равилов Сабир

Мать: Айша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саберов Мирфаиз Хусяинович

Мать ребёнка: Равилова Алимя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саберов Жафяр Хусяинович

Мать ребёнка: Равилова Алимя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Равилова Алимя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сабирова) Саря Хусяиновна

Мать ребёнка: Равилова Алимя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабиров Фатех

Мать ребёнка: Равилова Алимя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Равилова Алимя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабиров Анвяр Хусяинович

Мать ребёнка: Равилова Алимя

Рождение ребёнка
14.02.1923

Сын: Саберов Садек Хусяинович

Мать ребёнка: Равилова Алимя

Рождение ребёнка
1925

Сын: Сабиров Вафа Хусяинович

Мать ребёнка: Равилова Алимя

Рождение ребёнка
1936

Сын: Сабиров Раис

Мать ребёнка: Равилова Алимя

Смерть
Неизвестно

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