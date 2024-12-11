Ниль Вильгельм Вильгельмович 1879 — найти родственников по фамилии на Familio

Ниль Вильгельм Вильгельмович

Автор
АК
Кунц А.

мужской, родился 1879, Самарская область, Россия

умер Неизвестно

Мать
Nell (Wild) KatharinaНеизвестно г.р.
Отец
Nill Johannes Wilhelm05.12.1852 г.р.
Супруги
Nill (Spieß) Julia Kaspar1878 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Nill Johannes Wilhelm

Мать: Nell (Wild) Katharina

Самарская область, Россия

Развод
Неизвестно

Жена: Nill (Spieß) Julia Kaspar

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
27.12.1902

Жена: Nill (Spieß) Julia Kaspar

Омск, город Омск, Омская область

Смерть
Неизвестно

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