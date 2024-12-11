Ниль Вильгельм Вильгельмович
мужской, родился 1879, Самарская область, Россия
умер Неизвестно
МатьNell (Wild) KatharinaНеизвестно г.р.
ОтецNill Johannes Wilhelm05.12.1852 г.р.
Супруги
Nill (Spieß) Julia Kaspar1878 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Nill Johannes Wilhelm
Мать: Nell (Wild) Katharina
Самарская область, Россия
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
27.12.1902
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно