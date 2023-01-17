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HOPFAUF Philip
HOPFAUF Philip
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Место рождения
Степовое
, Миколаївська область
Дата рождения
1814
Пол
Мужской
Отец
Hopfauf Andreas
1778 г.р.
Мать
Hopfauf (Gallion) Anna-Marie Walburga
1775 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец:
Hopfauf Andreas
Мать:
Hopfauf Anna-Marie Walburga
Степовое
, Миколаївська область
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