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HOPFAUF Philip

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Место рождения

Степовое, Миколаївська область

Дата рождения

1814

Пол

Мужской

Отец

1778 г.р.

Мать

1775 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Hopfauf Andreas

Мать: Hopfauf Anna-Marie Walburga

Степовое, Миколаївська область
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