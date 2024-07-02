Богачев Константин С 1924 по 1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богачев Константин

Место рождения

г Киржач

Дата рождения

С 1924 по 1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1924 по 1925

Отец: Богачев Николай

Мать: не указана

г Киржач
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1960

Сын: Богачев Сергей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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