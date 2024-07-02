Богачев Константин
Место рожденияг Киржач
Дата рожденияС 1924 по 1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1924 по 1925
Отец: Богачев Николай
Мать: не указана
г Киржач
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1960
Сын: Богачев Сергей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно