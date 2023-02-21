Попов Василий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Василий Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

22.12.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Попов Егор Иванович

Мать: не указана

Смерть
22.12.1942
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