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Катаев Григорий Филиппов

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Место рождения

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1697 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Катаев Филипп Васильев

Мать: не указана

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Катаев Денис Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Катаев Кондратий Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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