Хахалев Дмитрий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хахалев Дмитрий Никифорович

Место рождения

Гудово, Сумська область

Дата рождения

10.10.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Гудово, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Емадыкино, Сумська область
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