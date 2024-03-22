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Хахалев Дмитрий Никифорович
Хахалев Дмитрий Никифорович
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Место рождения
Гудово
, Сумська область
Дата рождения
10.10.1935
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Гудово
, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Емадыкино
, Сумська область
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