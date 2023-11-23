Екатерина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Стефан Никитин

Отец ребёнка: Стефан

Стефан Никитич (1790 — ?) О месте рождения и отце его данных нет1 . Дьячок Пятницкого погоста (Белосельской волости) Пошехонского уезда. Жена его Минодора Матвеевна (1796-?), дочь дьякона Матвея Волко... Показать все
Бракосочетание
До 1828

Муж: Стефан

Смерть
Неизвестно

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