Екатерина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Стефан Никитин
Отец ребёнка: Стефан
Стефан Никитич (1790 — ?) О месте рождения и отце его данных нет1 . Дьячок Пятницкого погоста (Белосельской волости) Пошехонского уезда. Жена его Минодора Матвеевна (1796-?), дочь дьякона Матвея Волко... Показать все
Бракосочетание
До 1828
Муж: Стефан
Смерть
Неизвестно