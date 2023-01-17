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Федяков Владимир Васильевич

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Место рождения

Тюйное Озеро, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

04.01.1947

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1947

Отец: Федяков Василий Иванович

Мать: Федякова Таисия Яковлевна

Тюйное Озеро, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Образование
С 1963 по 1965
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Профтехучилище жд, бригадир путей
Военная служба
С 1966 по 1969
Москва, город федерального значения Москва
Был призван из Красноуфимска ПВО Московский военный округ, защита Москвы земля-воздух
Бракосочетание
24.11.1969

Жена: Федякова Людмила Александровна

Афанасьевский, Ачитский, Свердловская область
Место жительства
С 1969 по 1976
Бисерть, Бисертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.10.1970

Сын: Федяков Олег Владимирович

Мать ребёнка: Федякова Людмила Александровна

Бисерть, Бисертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.07.1973

Сын: Федяков Виталий Владимирович

Мать ребёнка: Федякова Людмила Александровна

Бисерть, Бисертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1976

Сын: Федяков Александр Владимирович

Мать ребёнка: Федякова Людмила Александровна

Уфимский, Ачитский, Свердловская область
Место жительства
С 1976
Уфимский, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.02.1984

Дочь: Пуганова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Федякова Людмила Александровна

Уфимский, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.09.1987

Дочь: Федякова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Федякова Людмила Александровна

Уфимский, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федякова Наталья

Мать ребёнка: Федякова Людмила Александровна

Уфимский, Ачитский, Свердловская область
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