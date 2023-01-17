Федяков Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения04.01.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1947
Образование
С 1963 по 1965
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Профтехучилище жд, бригадир путей
Военная служба
С 1966 по 1969
Москва, город федерального значения Москва
Был призван из Красноуфимска ПВО Московский военный округ, защита Москвы земля-воздух
Бракосочетание
24.11.1969
Афанасьевский, Ачитский, Свердловская область
Место жительства
С 1969 по 1976
Рождение ребёнка
20.10.1970
Сын: Федяков Олег Владимирович
Мать ребёнка: Федякова Людмила Александровна
Рождение ребёнка
12.07.1973
Сын: Федяков Виталий Владимирович
Мать ребёнка: Федякова Людмила Александровна
Рождение ребёнка
1976
Сын: Федяков Александр Владимирович
Мать ребёнка: Федякова Людмила Александровна
Место жительства
С 1976
Рождение ребёнка
08.02.1984
Дочь: Пуганова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Федякова Людмила Александровна
Рождение ребёнка
22.09.1987
Дочь: Федякова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Федякова Людмила Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федякова Наталья
Мать ребёнка: Федякова Людмила Александровна