Агренина Васса Карповна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Агренина Васса Карповна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась Неизвестно, Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно

Супруги
Агренин Никита ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
Агренин Василий Никитович1854 ст. г.р.
Агренин Николай Никитович05.05.1875 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агренин Терентий Никитович

Отец ребёнка: Агренин Никита Иванович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агренин Максим Никитич

Отец ребёнка: Агренин Никита Иванович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Агренина) Наталья Никитична

Отец ребёнка: Агренин Никита Иванович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агренин Никита Иванович

Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Агренин Василий Никитович

Отец ребёнка: Агренин Никита Иванович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
05.05.1875 ст.

Сын: Агренин Николай Никитович

Отец ребёнка: Агренин Никита Иванович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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