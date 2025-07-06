Агренина Васса Карповна
женский, родилась Неизвестно, Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
Супруги
Агренин Никита ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
Агренин Василий Никитович1854 ст. г.р.
Агренин Николай Никитович05.05.1875 ст. г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агренин Терентий Никитович
Отец ребёнка: Агренин Никита Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Агренин Никита Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Агренина) Наталья Никитична
Отец ребёнка: Агренин Никита Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854 ст.
Сын: Агренин Василий Никитович
Отец ребёнка: Агренин Никита Иванович
Рождение ребёнка
05.05.1875 ст.
Сын: Агренин Николай Никитович
Отец ребёнка: Агренин Никита Иванович
Смерть
Неизвестно