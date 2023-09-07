Поломошнова (Кузнецова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поломошнова (Кузнецова) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1952

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1978 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1952

Отец: Кузнецов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поломошнов Александр

Рождение ребёнка
30.03.1978

Дочь: Вакуленко (Поломошнова) Елена Александровна

Отец ребёнка: Поломошнов Александр

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