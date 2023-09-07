Поломошнова (Кузнецова) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1952
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1952
Отец: Кузнецов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поломошнов Александр
Рождение ребёнка
30.03.1978
Дочь: Вакуленко (Поломошнова) Елена Александровна
Отец ребёнка: Поломошнов Александр