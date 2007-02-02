Иваненко Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваненко Виталий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1977

Дата смерти

02.02.2007

Пол

Мужской

Отец

1941 г.р.

Мать

1943 г.р.

Дети

2002 г.р.
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Место
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Рождение
31.01.1977

Отец: Иваненко Виталий

Мать: (Масленникова) Валентина

Рождение ребёнка
07.07.2002

Дочь: (Иваненко) Саманта

Мать ребёнка: Курапова (Гречко) Елена

Рождение ребёнка
02.12.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сметанникова (Сметанникова) Елена

Смерть
02.02.2007
Причина смерти: Дорожное происшествие
Рождение ребёнка
28.12.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курапова (Гречко) Елена

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