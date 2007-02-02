Иваненко Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1977
Дата смерти02.02.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1977
Отец: Иваненко Виталий
Мать: (Масленникова) Валентина
Рождение ребёнка
07.07.2002
Дочь: (Иваненко) Саманта
Мать ребёнка: Курапова (Гречко) Елена
Рождение ребёнка
02.12.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сметанникова (Сметанникова) Елена
Смерть
02.02.2007
Причина смерти: Дорожное происшествие
Рождение ребёнка
28.12.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курапова (Гречко) Елена