Бессонов Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Рождение ребёнка
20.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курносова Юлия Васильевна
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бессонов Александр Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1996