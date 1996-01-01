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Бессонов Василий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Бессонов Степан Васильевич

Мать: Бессонова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
20.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курносова Юлия Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессонов Александр Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1996
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