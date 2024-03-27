Багаутдинова (Айзятова) Майзамал Салахотдиновна
Место рожденияг.Дрожженое ? волость ? уезд? губерния
Дата рождения1900
Дата смерти23.01.1985
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Айзятов Салахотдин
Мать: Айзятова ?
г.Дрожженое ? волость ? уезд? губерния
Рождение ребёнка
1922
Сын: Багаутдинов Зиязетдин Садертдинович
Отец ребёнка: Багаутдинов Садертдин Багаутдинович
г.Дрожжаное, Татарская ССР
Рождение ребёнка
01.04.1923
Дочь: Садриева Минибиян Садертдиновна
Отец ребёнка: Багаутдинов Садертдин Багаутдинович
д.Дрожжаное, Татарская АССР
Рождение ребёнка
01.04.1930
Дочь: Распопова Назия Садертдиновна
Отец ребёнка: Багаутдинов Садертдин Багаутдинович
г.Дрожжаное, Татарская ССР
Рождение ребёнка
1944
Сын: Багаутдинов Нурислам Садертдинович
Отец ребёнка: Багаутдинов Садертдин Багаутдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каримова Гульнур Садертдиновна
Отец ребёнка: Багаутдинов Садертдин Багаутдинович
Смерть
23.01.1985
г.Александров на Сахалине
Похороны
Неизвестно
г.Александров на Сахалине