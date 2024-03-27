Багаутдинова (Айзятова) Майзамал Салахотдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБагаутдинова (Айзятова) Майзамал Салахотдиновна

Багаутдинова (Айзятова) Майзамал Салахотдиновна

Место рождения

г.Дрожженое ? волость ? уезд? губерния

Дата рождения

1900

Дата смерти

23.01.1985

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Айзятов Салахотдин

Мать: Айзятова ?

г.Дрожженое ? волость ? уезд? губерния
Рождение ребёнка
1922

Сын: Багаутдинов Зиязетдин Садертдинович

Отец ребёнка: Багаутдинов Садертдин Багаутдинович

г.Дрожжаное, Татарская ССР
Рождение ребёнка
01.04.1923

Дочь: Садриева Минибиян Садертдиновна

Отец ребёнка: Багаутдинов Садертдин Багаутдинович

д.Дрожжаное, Татарская АССР
Рождение ребёнка
01.04.1930

Дочь: Распопова Назия Садертдиновна

Отец ребёнка: Багаутдинов Садертдин Багаутдинович

г.Дрожжаное, Татарская ССР
Рождение ребёнка
1944

Сын: Багаутдинов Нурислам Садертдинович

Отец ребёнка: Багаутдинов Садертдин Багаутдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каримова Гульнур Садертдиновна

Отец ребёнка: Багаутдинов Садертдин Багаутдинович

Смерть
23.01.1985
г.Александров на Сахалине
Похороны
Неизвестно
г.Александров на Сахалине
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close