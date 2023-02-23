Ефремова Ефимия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремова Ефимия Тимофеевна

Ефремова Ефимия Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Ефремов Архип Борисович

Отец ребёнка: Ефремов Борис Васильевич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Ефремов Павел Борисович

Отец ребёнка: Ефремов Борис Васильевич

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Борисовна

Отец ребёнка: Ефремов Борис Васильевич

Смерть
Неизвестно
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
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