Ефремова Ефимия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Ефремов Борис Васильевич
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Ефремов Борис Васильевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Борисовна
Отец ребёнка: Ефремов Борис Васильевич
Смерть
Неизвестно
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край