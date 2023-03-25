Шелест Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
11.06.1911 ст.
Крещение Шелеста Леонтия Калинникова Ново-Локтевской волости поселка Каменского уволенный в запас армии рядовой из крестьян Каллиник Васильев Шелест и законная жена его Евдокия Григориева, оба правос... Показать все
Место жительства
1911
Смерть
Неизвестно