Шелест Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелест Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
11.06.1911 ст.
Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
Крещение Шелеста Леонтия Калинникова Ново-Локтевской волости поселка Каменского уволенный в запас армии рядовой из крестьян Каллиник Васильев Шелест и законная жена его Евдокия Григориева, оба правос... Показать все
Место жительства
1911
Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
Смерть
Неизвестно
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