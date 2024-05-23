Евдокия Павловна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
27 октября 1861 г. свадьба Карачаевской волости срочно обязанный коллежского советника того же сельца Канищева крестьянин Никита Васильевич, православного исповедания, вторым браком, 26 лет, и той же ... Показать все
Бракосочетание
27.10.1861
Муж: Никита Васильевич
27 октября 1861 г. свадьба Карачаевской волости срочно обязанный коллежского советника того же сельца Канищева крестьянин Никита Васильевич, православного исповедания, вторым браком, 26 лет, и той же ... Показать все
Рождение ребёнка
21.12.1867
Дочь: Татьяна Никитична
Отец ребёнка: Никита Васильевич
Канищево, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно