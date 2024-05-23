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Евдокия Павловна

Место рождения

Михайловка, Лущихинская волость, Калужский уезд

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайловка, Лущихинская волость, Калужский уезд
27 октября 1861 г. свадьба Карачаевской волости срочно обязанный коллежского советника того же сельца Канищева крестьянин Никита Васильевич, православного исповедания, вторым браком, 26 лет, и той же ... Показать все
Бракосочетание
27.10.1861

Муж: Никита Васильевич

27 октября 1861 г. свадьба Карачаевской волости срочно обязанный коллежского советника того же сельца Канищева крестьянин Никита Васильевич, православного исповедания, вторым браком, 26 лет, и той же ... Показать все
Рождение ребёнка
21.12.1867

Дочь: Татьяна Никитична

Отец ребёнка: Никита Васильевич

Канищево, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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