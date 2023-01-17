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Балашов Иван Васильевич

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Место рождения

Михайловское, Домодедово, Московская область

Дата рождения

1902 ст.

Дата смерти

05.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайловское, Домодедово, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
г.Москва, ул.Самотканная, д.1, кв.67
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
05.03.1942
Калининская обл.., Оленинский р-н, д. Колбасино
Похороны
Неизвестно
Калининская обл.., Оленинский р-н, д. Колбасино
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