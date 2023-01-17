Балашов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1902 ст.
Дата смерти05.03.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
г.Москва, ул.Самотканная, д.1, кв.67
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
05.03.1942
Калининская обл.., Оленинский р-н, д. Колбасино
Похороны
Неизвестно
Калининская обл.., Оленинский р-н, д. Колбасино