Паранька
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Кмить Павло
Отец ребёнка: Кмить Василий
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Кмить Николай
Отец ребёнка: Кмить Василий
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Кмить Василий
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Кмить Григорий
Отец ребёнка: Кмить Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кмить Павел
Отец ребёнка: Кмить Василий
Смерть
Неизвестно