Паранька — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паранька

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1890 г.р.
Около 1894 г.р.
Около 1901 г.р.
Около 1909 г.р.

Добавил:

НБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Кмить Павло

Отец ребёнка: Кмить Василий

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Кмить Николай

Отец ребёнка: Кмить Василий

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Кмить Василий

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Кмить Григорий

Отец ребёнка: Кмить Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кмить Павел

Отец ребёнка: Кмить Василий

Смерть
Неизвестно
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