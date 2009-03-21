Пономарев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1937
Дата смерти21.03.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пономарева) Ольга
Мать ребёнка: Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобанова (Пономарева) Людмила
Мать ребёнка: Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пономарева) Татьяна
Мать ребёнка: Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина
Рождение ребёнка
1972
Дочь: (Пономарева) Любовь
Мать ребёнка: Нина
Смерть
21.03.2009