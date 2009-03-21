Пономарев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1937

Дата смерти

21.03.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1937

Отец: Пономарев Аркадий

Мать: Пономарева (Пономарева) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пономарева) Ольга

Мать ребёнка: Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобанова (Пономарева) Людмила

Мать ребёнка: Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пономарева) Татьяна

Мать ребёнка: Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина

Рождение ребёнка
1972

Дочь: (Пономарева) Любовь

Мать ребёнка: Нина

Смерть
21.03.2009

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