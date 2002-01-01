Аксёненко (Бокарёва) Нина
Место рожденияРоссия, село Васильевка
Дата рождения1947
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: Бокарёв Михаил Павлович
Мать: Бокарёва Мария
Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
18.01.1965
Дочь: Троеглазова Галина
Отец ребёнка: не указан
Россия, Алтай, Ларичиха
Рождение ребёнка
08.05.1972
Дочь: Черкашина Инна
Отец ребёнка: Аксёненко Владимир
Россия, Алтай, Ларичиха
Рождение ребёнка
10.01.1975
Сын: Аксёненко Михаил
Отец ребёнка: Аксёненко Владимир
Россия, Алтай, Ларичиха
Рождение ребёнка
05.09.1979
Сын: Аксёненко Владимир
Отец ребёнка: Аксёненко Владимир
Россия, Алтай, Ларичиха
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан