Аксёненко (Бокарёва) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёненко (Бокарёва) Нина

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Место рождения

Россия, село Васильевка

Дата рождения

1947

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Бокарёв Михаил Павлович

Мать: Бокарёва Мария

Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
18.01.1965

Дочь: Троеглазова Галина

Отец ребёнка: не указан

Россия, Алтай, Ларичиха
Рождение ребёнка
08.05.1972

Дочь: Черкашина Инна

Отец ребёнка: Аксёненко Владимир

Россия, Алтай, Ларичиха
Рождение ребёнка
10.01.1975

Сын: Аксёненко Михаил

Отец ребёнка: Аксёненко Владимир

Россия, Алтай, Ларичиха
Рождение ребёнка
05.09.1979

Сын: Аксёненко Владимир

Отец ребёнка: Аксёненко Владимир

Россия, Алтай, Ларичиха
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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