Салтаусов НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтаусов НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1926

Дата смерти

07.01.2004

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1926

Отец: Салтаусов ИВАН АНДРЕЕВИЧ

Мать: Салтаусова НАДЕЖДА ЛЛАРИОНОВНА

Рождение ребёнка
16.10.1953

Сын: Салтаусов АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Мать ребёнка: Салтаусова МАРИЯ МИТРОФАНОВНА

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.02.1957

Дочь: Трухнина ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

Мать ребёнка: Салтаусова МАРИЯ МИТРОФАНОВНА

Рождение ребёнка
10.11.1959

Сын: Салтаусов ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Мать ребёнка: Салтаусова МАРИЯ МИТРОФАНОВНА

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салтаусова МАРИЯ МИТРОФАНОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салтаусова МАРИЯ МИТРОФАНОВНА

Смерть
07.01.2004
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