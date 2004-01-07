Салтаусов НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1926
Дата смерти07.01.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1926
Рождение ребёнка
16.10.1953
Сын: Салтаусов АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Мать ребёнка: Салтаусова МАРИЯ МИТРОФАНОВНА
Рождение ребёнка
26.02.1957
Дочь: Трухнина ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
Мать ребёнка: Салтаусова МАРИЯ МИТРОФАНОВНА
Рождение ребёнка
10.11.1959
Сын: Салтаусов ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Мать ребёнка: Салтаусова МАРИЯ МИТРОФАНОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.2004