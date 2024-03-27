(Шигапова) Шамсикамар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шигапова) Шамсикамар

Место рождения

д.Аксу Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Аксу Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
02.07.1886

Дочь: Фатхуллина Шэмсеруй

Отец ребёнка: Шигап

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бибинур

Отец ребёнка: Шигап

д.Бик-Утеево Алькеевской волости Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шигапов Хэсретдин

Отец ребёнка: Шигап

д.Бик-Утеево Алькеевской волости Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шигапов Зиятдин

Отец ребёнка: Шигап

д.Бик-Утеево Алькеевской волости Тетюшского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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