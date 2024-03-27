(Шигапова) Шамсикамар
Место рожденияд.Аксу Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д.Аксу Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
02.07.1886
Дочь: Фатхуллина Шэмсеруй
Отец ребёнка: Шигап
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Бик-Утеево Алькеевской волости Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шигапов Хэсретдин
Отец ребёнка: Шигап
д.Бик-Утеево Алькеевской волости Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шигапов Зиятдин
Отец ребёнка: Шигап
д.Бик-Утеево Алькеевской волости Тетюшского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно