Белявский Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белявский Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1940 г.р.

Дети

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мижуй (Иваненко) Валентина

Рождение ребёнка
05.09.1961

Сын: Белявский Сергей

Мать ребёнка: Мижуй (Иваненко) Валентина

Рождение ребёнка
28.05.1965

Сын: Белявский Александр

Мать ребёнка: Мижуй (Иваненко) Валентина

Смерть
Неизвестно

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