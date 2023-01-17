Семенюк (не известно) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1921
Рождение ребёнка
10.08.1926
Сын: Семенюк Георгий Степанович
Отец ребёнка: Семенюк Степан Фадеевич
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенюк Николай Степанович
Отец ребёнка: Семенюк Степан Фадеевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно