Семенюк (не известно) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк (не известно) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1921

Муж: Семенюк Степан Фадеевич

Рождение ребёнка
10.08.1926

Сын: Семенюк Георгий Степанович

Отец ребёнка: Семенюк Степан Фадеевич

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенюк Николай Степанович

Отец ребёнка: Семенюк Степан Фадеевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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