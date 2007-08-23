Ермаков Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермаков Владимир Александрович

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Место рождения

д.Грабовка

Дата рождения

07.01.1963

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

1933 г.р.

Дети

1987 г.р.
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Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1963

Отец: Ермаков Александр Ильич

Мать: Ермакова Зинаида Трофимовна

д.Грабовка
Рождение ребёнка
23.12.1987

Сын: Ермаков Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с-з Красный Узел
Рождение ребёнка
03.04.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

п.Ромоданово
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