Ермаков Владимир Александрович
Место рожденияд.Грабовка
Дата рождения07.01.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1963
д.Грабовка
Рождение ребёнка
23.12.1987
Сын: Ермаков Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с-з Красный Узел
Рождение ребёнка
03.04.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
п.Ромоданово