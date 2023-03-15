Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Zapałowski Jan
Zapałowski Jan
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1883
Пол
Мужской
Отец
Zapałowski Wiktor
Около 1853 г.р.
Мать
Zapałowska (Rudiakowska) Katarzyna
Около 1853 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец:
Zapałowski Wiktor
Мать:
Zapałowska Katarzyna
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия