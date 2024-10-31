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Матрена Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дударев Прокопий Матвеевич

Отец ребёнка: Дударев Матвей Харитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дударев Матвей Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дударев Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Дударев Матвей Харитонович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Дударев Семен (Евмен) Матвеевич

Отец ребёнка: Дударев Матвей Харитонович

Рождение ребёнка
23.10.1877

Дочь: (Дударева) Евфросинья Матвеевна

Отец ребёнка: Дударев Матвей Харитонович

Рождение ребёнка
10.07.1880

Сын: Дударев Стефан Матвеевич

Отец ребёнка: Дударев Матвей Харитонович

Рождение ребёнка
10.07.1880

Сын: Дударев Гавриил Матвеевич

Отец ребёнка: Дударев Матвей Харитонович

Рождение ребёнка
24.10.1883

Сын: Дударев Кузьма Матвеевич

Отец ребёнка: Дударев Матвей Харитонович

Рождение ребёнка
02.12.1885

Дочь: (Дударева) Синклитикия Матвеевна

Отец ребёнка: Дударев Матвей Харитонович

Смерть
Неизвестно

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