Матрена Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дударев Прокопий Матвеевич
Отец ребёнка: Дударев Матвей Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дударев Матвей Харитонович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Дударев Семен (Евмен) Матвеевич
Отец ребёнка: Дударев Матвей Харитонович
Рождение ребёнка
23.10.1877
Дочь: (Дударева) Евфросинья Матвеевна
Отец ребёнка: Дударев Матвей Харитонович
Рождение ребёнка
10.07.1880
Отец ребёнка: Дударев Матвей Харитонович
Рождение ребёнка
10.07.1880
Сын: Дударев Гавриил Матвеевич
Отец ребёнка: Дударев Матвей Харитонович
Рождение ребёнка
24.10.1883
Отец ребёнка: Дударев Матвей Харитонович
Рождение ребёнка
02.12.1885
Дочь: (Дударева) Синклитикия Матвеевна
Отец ребёнка: Дударев Матвей Харитонович
Смерть
Неизвестно