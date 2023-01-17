Козьма Михайлович
Место рождения
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Михаил
Мать: не указана
дом 27 в исповедке 1779 дом 26 в исповедке 1750 В исповедке 1753 - семья 23
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Акулина Кузьминична
Мать ребёнка: не указана
дом 26 в исповедке 1750
Рождение ребёнка
1733
Сын: Семен Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
дом 26 в исповедке 1750 В исповедке 1753 - семья 23 дом 27 в исповедке 1779
Рождение ребёнка
1735
Сын: Иван Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
дом 26 в исповедке 1750 В исповедке 1753 - семья 23
Рождение ребёнка
1736
Сын: Алексей Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
дом 26 в исповедке 1750 В исповедке 1753 - семья 23 дом 27 в исповедке 1779
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Домна Кузьминична
Мать ребёнка: не указана
дом 26 в исповедке 1750 В исповедке 1753 - семья 23
Смерть
Неизвестно