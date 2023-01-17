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Козьма Михайлович

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Место рождения

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Михаил

Мать: не указана

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
дом 27 в исповедке 1779 дом 26 в исповедке 1750 В исповедке 1753 - семья 23
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Акулина Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
дом 26 в исповедке 1750
Рождение ребёнка
1733

Сын: Семен Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
дом 26 в исповедке 1750 В исповедке 1753 - семья 23 дом 27 в исповедке 1779
Рождение ребёнка
1735

Сын: Иван Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
дом 26 в исповедке 1750 В исповедке 1753 - семья 23
Рождение ребёнка
1736

Сын: Алексей Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
дом 26 в исповедке 1750 В исповедке 1753 - семья 23 дом 27 в исповедке 1779
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Домна Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
дом 26 в исповедке 1750 В исповедке 1753 - семья 23
Смерть
Неизвестно
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