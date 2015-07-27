Мовьянова (Юрченко) Любовь Николаевна
Место рождения
Дата рождения03.01.1928
Дата смерти27.07.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1928
Рождение ребёнка
1949
Бракосочетание
12.01.1949
Рождение ребёнка
05.12.1950
Рождение ребёнка
1959
Смерть
27.07.2015
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)