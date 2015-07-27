Мовьянова (Юрченко) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мовьянова (Юрченко) Любовь Николаевна

Место рождения

Борисовка, Атбасарский район, Акмолинская область

Дата рождения

03.01.1928

Дата смерти

27.07.2015

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1928

Отец: Юрченко Николай Наумович

Мать: Юрченко (Горбанева) Ульяна/Иулания Александровна

Борисовка, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мовьянов Виктор Исаевич

Бракосочетание
12.01.1949

Муж: Мовьянов Виктор Исаевич

Рождение ребёнка
05.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мовьянов Виктор Исаевич

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мовьянов Виктор Исаевич

Смерть
27.07.2015
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)

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