Филоненко (Рябикина) Людмила Викторовна
Место рожденияКараганда, Карагандинская область, Казахстан
Дата рождения02.07.1962
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1962
Караганда, Карагандинская область, Казахстан
Бракосочетание
24.10.1981
Рождение ребёнка
15.04.1982
Сын: Филоненко Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Филоненко Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
08.09.1986
Сын: Филоненко Максим Владимирович
Отец ребёнка: Филоненко Владимир Владимирович
Место жительства
Неизвестно