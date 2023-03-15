Филоненко (Рябикина) Людмила Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филоненко (Рябикина) Людмила Викторовна

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Место рождения

Караганда, Карагандинская область, Казахстан

Дата рождения

02.07.1962

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1962

Отец: Рябикин Виктор Александрович

Мать: Рябикина Наталья Кондратьевна

Караганда, Карагандинская область, Казахстан
Бракосочетание
24.10.1981

Муж: Филоненко Владимир Владимирович

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.04.1982

Сын: Филоненко Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Филоненко Владимир Владимирович

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.09.1986

Сын: Филоненко Максим Владимирович

Отец ребёнка: Филоненко Владимир Владимирович

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
Неизвестно
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