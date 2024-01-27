(Лоскутова Loskutoff) Анастасия Nastya Михайловна Mike
Место рожденияТурция Карс с.Ново-Селим
Дата рожденияОколо 1897
Дата смерти13.02.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Турция Карс с.Ново-Селим
Место жительства
1930
Marital Status: Married; Relation to Head: Wife, San Francisco, San Francisco, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.02.1994
Russia