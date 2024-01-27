(Лоскутова Loskutoff) Анастасия Nastya Михайловна Mike — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лоскутова Loskutoff) Анастасия Nastya Михайловна Mike

Место рождения

Турция Карс с.Ново-Селим

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

13.02.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Лоскутов Loskutoff Михаил Mike Иванович Ivan

Мать: Лоскутова Евдокия Hanya Hazel F

Турция Карс с.Ново-Селим
Место жительства
1930
Marital Status: Married; Relation to Head: Wife, San Francisco, San Francisco, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фетисов Fetesiv Георгий George Иванович Ivan

Смерть
13.02.1994
Russia
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